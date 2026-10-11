Искусственный интеллект ускоряет доставку посылок и писем жителям Тюменской области

Как сообщили в УФПС Тюменской области, почта завершила комплексную подготовку к осенне-зимнему сезону 2026-2027 гг. Традиционно в это время, связанное с сезоном распродаж и преддверием новогодних праздников, тюменцы отправляют и получают больше писем и посылок.

В пик сезона работники Тюменского магистрального сортировочного центра обрабатывают ежедневно 35 тыс. отправлений. Чтобы все письма и посылки пришли вовремя, оптимизируются логистические маршруты, перераспределяются потоки на сортировочных площадках, заблаговременно проводится технический осмотр транспорта и оборудования, - сообщает Тюменская линия.

"Подготовка к осенне-зимнему сезону — это наша ежегодная плановая работа. Особый акцент мы делаем на развитии автоматизации и цифровизации инфраструктуры. Так, в 30 почтовых отделениях установлены почтоматы для бесконтактной выдачи посылок, писем и бандеролей. В 42 офисах работают зоны самообслуживания. Мы понимаем, что в преддверии Нового года люди особенно ждут свои заказы и подарки, и делаем всё возможное, чтобы обеспечить своевременную доставку даже в условиях максимальной нагрузки", — прокомментировал директор УФПС Тюменской области Евгений Балыбердин.