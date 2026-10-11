Несколько минут в тишине помогают восстановиться: как отсутствие звуков влияет на организм

Медицинский психолог Городской поликлиники №1 Ольга Акулова объяснила, зачем человеку нужны паузы без звуков.

Постоянный шум работает как бесконечный поток раздражителей. Мозг вынужден каждую секунду реагировать, переключаться, обрабатывать сигналы. И рано или поздно наступает усталость — даже если вы вроде бы ничего особенно тяжёлого не делали.

В тишине все иначе. Когда внешние сигналы исчезают, мозгу не нужно тратить ресурсы на постоянную "перекличку" с окружающим миром. Он может спокойно сосредоточиться на одной задаче, не отвлекаясь на очередной писк телефона или шум за окном. Именно поэтому в тишине легче удержать внимание, обдумать сложную мысль и даже найти решение, которое никак не давалось среди суеты.

Тишина - это еще и время для "разбора полётов": мозг спокойно сортирует впечатления дня, связывает между собой разные идеи, вытаскивает на поверхность то, что лежало где-то на задворках сознания. Иногда именно в такие минуты приходит озарение, которое не приходило в голову, пока вокруг все шумело.

Есть у тишины и другая важная сторона — эмоциональная. Когда мы каждую минуту должны быть "в потоке", внутри копится напряжение. Пауза без информационного шума помогает немного замедлиться и прислушаться к себе: что сейчас чувствуется — усталость, раздражение, тревога или просто потребность просто посидеть и ни о чём не думать.

Достаточно небольших пауз. Например, по дороге домой выключить музыку и просто идти, слушая шаги и шум ветра. Или отложить телефон за ужином. Или посидеть пять минут в тишине перед сном, не глядя в экран. Даже такие короткие моменты помогают вернуть ощущение опоры и заметить то, что в беготне обычно ускользает, - сообщает КП-Тюмень.

"Мы привыкли жить в режиме постоянного реагирования: ответить на сообщение, переключиться на задачу, досмотреть ролик, дослушать голосовое. В этом ритме собственные чувства и потребности легко теряются, — рассказала специалист. — Тишина — это способ ненадолго выйти из этого режима и обратить внимание на себя. Это не про бездействие, а про восстановление и внутренний диалог. В такие минуты человек замечает, что именно его утомляет, что тревожит, а что, наоборот, даёт силы. И это очень ценный навык — слышать себя среди общего шума".