Тюменский драмтеатр везет "Онегина" в Китай: артисты готовятся представить спектакль китайской публике

Тюменский большой драматический театр отправился на первые международные гастроли в Китай. В рамках Международного театрального фестиваля городов Чэнду и Чунцин артисты дважды сыграют спектакль Романа Габриа "Онегин. Дуэль", премьера которого состоялась в августе в ТБДТ.

Как рассказала заместитель директора Тюменского драмтеатра Кристина Тихонова, спектакль выбрали китайские коллеги из любви к Пушкину:

– Александр Сергеевич очень любим и известен в Китае. Спектакль будет сопровождаться титрами на китайском языке – зал театра Чэнду оборудован специальной системой для показа текстового сопровождения спектакля.

6 октября команда тюменского драмтеатра прибыла в Чэнду (город на юго-западе Китая – прим. ред.). Это актеры, режиссер, художник и музыкальный руководитель. Но подготовка к гастролям началась заранее. Заведующий художественно-постановочной частью Александр Жгунов и художник-постановщик Анвар Гумаров приехали в Китай на неделю раньше остальных коллег, чтобы проконтролировать монтаж декораций. Их изготовили в мастерских Поднебесной по чертежам тюменцев. Китайская сторона также оплатила сверхнормативный багаж: всё необходимое театр привез с собой – реквизит и костюмы, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Первый день в Китае выдался свободным, все отправились знакомиться с городом. Уже удалось посмотреть храмовый комплекс Ухоу, посвященный эпохе Троецарствия, прогуляться по старинной улице Цзиньли, попробовать клубнику в карамели и увидеть знаменитую смену масок в сычуаньской опере. Отдельный восторг – утка по-пекински, – поделилась впечатлениями Кристина Тихонова в своих соцсетях.

Показы тюменского "Онегина" в Китае состоятся 10 и 11 октября.