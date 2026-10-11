Тюменцы жалуются на автомобили, припаркованные на детских и спортивных площадках

Тюменцы фиксируют нарушения парковки. Автомобили, оставленные на детских, спортивных, хозяйственных площадках, фотографируют с номерами и направляют на портал "Тюмень - наш дом".
Такие сигналы поступали с улиц Газовиков, Молодежной, Воровского, Станционной и других. Каждое обращение рассматривается, статус можно посмотреть на портале. Пользователи могут поддержать сообщения и оценить итоги.
Чтобы направить обращение, нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ через госуслуги или "ВКонтакте". В реестре выбрать категорию "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке", указать адрес, машину с госномерами и время фиксации нарушения.
Также жители активно заявляют об автохламе в категории "Брошенный разукомплектованный автомобиль", - сообщает Вслух.ру.
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