Тюменцы жалуются на автомобили, припаркованные на детских и спортивных площадках

Тюменцы фиксируют нарушения парковки. Автомобили, оставленные на детских, спортивных, хозяйственных площадках, фотографируют с номерами и направляют на портал "Тюмень - наш дом".

Такие сигналы поступали с улиц Газовиков, Молодежной, Воровского, Станционной и других. Каждое обращение рассматривается, статус можно посмотреть на портале. Пользователи могут поддержать сообщения и оценить итоги.

Чтобы направить обращение, нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ через госуслуги или "ВКонтакте". В реестре выбрать категорию "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке", указать адрес, машину с госномерами и время фиксации нарушения.

Также жители активно заявляют об автохламе в категории "Брошенный разукомплектованный автомобиль", - сообщает Вслух.ру.