Пять общественных пространств Тюменской области собрали мероприятия в общей афише

Общественные пространства Тюменской области запустили единую цифровую афишу, где будут публиковаться события, которые проходят в пяти пространствах региона: "Контора пароходства", "Космос", "Моя территория" в Тюмени, в Ишиме и Тобольске. Полная афиша доступна на сайте.

"Запуск единой афиши общественных пространств позволит узнать о ключевых событиях и проектах, реализуемых на наших площадках. Это сделает пространства доступнее, поможет жителям и гостям региона чаще находить для себя интересные форматы, – отметил Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Уже сейчас доступны события на октябрь. Среди них – образовательная программа "Кинотанец", которая пройдет с 13 по 16 октября с 10:00 до 21:00 в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1). Гости посмотрят фильмы, в которых танец соединен с кино: движение здесь передается не только телом, но и через работу камеры, монтаж и смену планов. В программе – зарубежные и российские работы, показы хореографических спектаклей на площадке "Территория свободного творчества “Версия”", круглый стол о том, как соединяются разные виды искусств, лаборатория по драматургии и режиссуре, класс "Драматургия присутствия" и перформативные тематические выставки. Гости смогут не только посмотреть работы, но и обсудить их, а также попробовать себя в роли автора.

С 16 по 18 октября в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) пройдет фестиваль хореографических спектаклей SOMA. Гостевая программа SOMA ГОСТИ включает показы профессиональных танцевальных компаний и приглашенных артистов. 16 октября зрители увидят "Мотивы Севера" губернаторского национального ансамбля танца "Сыра’сэв" из Салехарда и "Курица или рыба?" танцевальной компании "Окоем" из Екатеринбурга. 17 октября – TARTAR творческого объединения "Алиф" из Казани и "Танцаграм. Алгоритмы внимания" танцевальной компании "РЕКА" из Самары. 18 октября – соло "Все это здесь" Юлии Егоровой и показ лаборатории "Простые связи".

17 октября в 11:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет интерактивный тренинг "Как помочь ребенку выбрать свое будущее? Профессия мечты или путь к себе". Это совместная встреча для родителей и детей от 9 лет: без скучной теории, в формате увлекательных игр и практик. Проведут два квалифицированных подростковых психолога. Участники вместе разберутся, как выбрать профессию и не потерять себя на этом пути, - сообщает Мой-портал.ру.

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