Ко Всемирному дню чтения библиотека имени Ершова в Тюмени составила подборку книг для всей семьи

9 октября отмечался Всемирный день чтения. Россия сохраняет статус читающей страны – более половины населения регулярно проводит время за книгами. Тюменская библиотека № 15 имени Петра Ершова подготовила для читателей обзор книг, которые будут интересны и детям, и взрослым.



Библиотека имеет богатую историю: с 1957 года она принадлежала Сетевязальной фабрике, в 1964-м была организована как учреждение, а в 90-е присоединилась к ЦГБС и получила имя П. П. Ершова. Сегодня ее фонд насчитывает 36 тысяч экземпляров книг и более 10 тысяч периодических изданий.



Виктория Ледерман "Приключения Светлика Тучкина" (0+) – обычный школьник попадает в волшебную переделку и старается ее исправить. Книга цепляет с первых страниц, написана простым и живым языком.

Мария Бершадская "Большая маленькая девочка" (0+) – серия из 12 книг о девочке Жене, которая младше всех, но выше самого высокого баскетболиста. Увлекательные истории о том, как жить в таком теле и как к этому относятся окружающие.

Наринэ Абгарян "Манюня" (12+) – книга-антидепрессант о детстве без гаджетов, с грандиозными проделками и колоритной бабушкой Ба. Смешит, шокирует и вызывает теплое узнавание.

Пётр Ершов "Осенние вечера" (16+) – малоизвестный цикл повестей автора "Конька-Горбунка". В советское время книга не издавалась и была запрещена. Почему? Читайте – и, возможно, получите ответ.

Елена Дубовская "Легенды и тайны Тюмени" (16+) – не просто книга, а фотоальбом, который погружает в историю города через фотографии и любовно составленный текст.

Джон Стейнбек "К востоку от Эдема" (16+) – масштабная семейная сага, современная история Каина и Авеля. Сам автор говорил, что всё написанное ранее было лишь подготовкой к этому роману, - сообщает Тюменская область сегодня.