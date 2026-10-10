Как вести себя при встрече с медведем: рекомендации для жителей Тюменской области

В Нижнетавдинском округе несколько дней назад заметили годовалого медвежонка. Жители поселка Лесозаводского видели его то у мусорных контейнеров, то вблизи домов. История закончилась хорошо: медвежонка поймали, никто не пострадал. Сейчас он находится в центре реабилитации диких животных. Специалисты рассматривают возможность перевозки его вглубь леса.



В Госохотдепартаменте Тюменской области рассказали, выходы бурых медведей к населенным пунктам обусловлены несколькими причинами. Основные – нехватка естественных кормов, доступность пищевых отходов вблизи населенных пунктов и дорог, сокращение и фрагментация привычной среды обитания, а также сезонные факторы. В конце лета и осенью медведям нужно значительно больше корма перед зимней спячкой, поэтому они расширяют территорию поиска пищи.

В 2026 году зафиксировано 41 обращение, связанное с выходом медведей к населенным пунктам. Для сравнения: в 2024 году – 15, в 2025-м – 11. Из 41 обращения подтверждены 20 случаев.



Начальник Тюменского поисково-спасательного отряда Павел Ступник считает, что перцовый баллончик вряд ли поможет – зона его действия критически мала.

– Если человек встретил медведя, в ход идет всё: пошуметь, покричать, похлопать. Спиной не поворачиваться. И не убегать – это бесполезно. Если встретили медвежат – будьте особенно аккуратными, рядом наверняка их мама. А если идете в поход с палаткой, храните еду далеко от ночлега, – говорит Ступник.



Региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Станислав Башмаков напоминает: перед выходом в лес предупредите близких, куда идете, и договоритесь о "крайнем" времени. Заранее скачайте приложение с офлайн-картами, проверьте погоду и оденьтесь соответствующе. Если потерялись – звоните по номеру 112, найдите открытую местность, разведите костер, отвечайте шумом на шум и следуйте указаниям спасателей.

С собой в лес стоит взять еды и воды на сутки, спички, пауэрбанк, лекарства, свисток, а при возможности – компас и карту, - сообщает Тюменская область сегодня.