Тюменским родителям объяснили, как защитить детей в цифровой среде без семейных ссор

Заменить термин родительский контроль на родительскую заботу предложили на пресс-конференции, посвященной основным технологическим и законодательным механизмам защиты детей в интернет-пространстве.

Подростку неприятно говорить об установленном у него на телефоне родительском контроле, тогда как формулировка родительская забота звучит иначе, ведь каждому хочется, чтобы о нем заботились и относились с беспокойством и вниманием. По ее словам, это не про контроль и ограничения, а про любовь и желание добра, и обществу стоит сместить акцент с жесткого слова контроль на слово забота.

Директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома Алексей Демяненко привел пример из жизни знакомых, где отец вместе с сыном настроил ограничения на всех устройствах в семье, включая родительские. Они обсудили, сколько экранного времени справедливо для ребенка и для взрослых, установили правила и договорились их не менять. По его словам, ни государство, ни бизнес не могут сделать это за семью, но такие инструменты существуют и позволяют решить вопрос без конфликта поколений, - сообщает Тюменская линия.