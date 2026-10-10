Надписи на упаковке могут вводить в заблуждение: как закон классифицирует разные виды напитков

Часто тюменцы переплачивают за сладкую воду с концентратом, искренне полагая, что покупают витаминный напиток. Врач-терапевт Михаил Гаврикин рассказал, как законодательство четко разграничивает категории напитков и почему надпись на лицевой стороне упаковки порой может ввести в заблуждение, - сообщает АиФ-Тюмень.

Закон строго регламентирует долю фруктовой части в напитках и разделяет их на совершенно разные товарные группы. Настоящим соком вправе называться только продукт со стопроцентным содержанием фруктовой части. Добавлять в него обычный сахар категорически запрещено техническими регламентами. Если же покупатель выбирает нектар, то доля фруктов там колеблется от 25% до 50% в зависимости от вида сырья, а остальное приходится на воду и разрешенные подсластители. Самая бедная категория — сокосодержащие напитки, где производителю достаточно оставить всего 10% фруктовой основы. Особое место занимает морс: в настоящем традиционном напитке должно быть не менее 15% ягодного сока, тогда как на полках нередко встречается "морсовый напиток", где ягодной основы едва наберется 5%, а насыщенный рубиновый цвет достигается за счет красителей.

"Следует сразу смотреть на точное наименование категории и обратную сторону упаковки, — подчеркивает Михаил Гаврикин. — Если крупными буквами написано "100% сок", то в перечне ингредиентов не может быть ни сахара, ни искусственных ароматизаторов, ни консервирующей лимонной кислоты. Ее добавление допускается исключительно в строго оговоренных случаях для балансировки кислотности, но никак не для продления срока годности. Если в составе продукта со словом "сок" на этикетке вы видите сахар, перед вами не сок, а прямое нарушение стандартов".