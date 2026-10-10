Как избежать сквозняков зимой: специалист по установке окон дал советы тюменцам

Мастер по установке и ремонту окон Игорь Семенов рассказал, что причиной сквозняков у окон зимой может быть то, что окна находятся в "летнем режиме": створка неплотно прилегает к окну, холод проникает в комнату.

— Нужно отрегулировать цапфы (небольшие цилиндрики) на торце створки. Откройте окно и найдите эти элементы: у большинства из них есть метка риска. Если она смотрит в сторону комнаты — режим летний, если в сторону уплотнителя (к раме) — зимний. Повернуть цапфу можно шестигранником либо плоскогубцами — зависит от модели фурнитуры, — сообщает мастер.

По словам Семенова, важно подкрутить все цапфы по периметру створки, иначе прижим будет неравномерным, и сквозняк останется.

Специалист советует после регулировки закрыть окно и проверить настройку: ручка должна закрываться чуть туже, а лист бумаги, зажатый между створкой и рамой, — вытягиваться с усилием, - сообщает Мегатюмень.