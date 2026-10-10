Тюменские заводы делают ставку на отечественные комплектующие и перенос производства в Россию

Замена зарубежных компонентов и локализация производства - одно из основных требований для совместной работы от крупнейших нефтегазовых компаний страны.

- На недавно прошедшем промышленно-энергетическом форуме TNF с руководством Газпрома обсудили ход реализации проекта локализации системы верхнего привода, это одна из главных наших разработок, которая является важнейшей частью буровой установки, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. Часть делегации побывала на заводе, где мы показали обновленную систему верхнего привода, оснащенного новым двигателем нашего совместного производства с одним из российских производителей. Но, считаем, одной локализацией ограничиваться нельзя, поэтому сейчас работаем над роботизированном комплексом спуско-подъемных операций. Свою положительную роль играет и Нефтегазовый кластер, внутри которого мы взаимодействуем с рядом компаний.

Сейчас в Нефтегазовый кластер сейчас входят 222 предприятия из 26 регионов страны.

- Заключаются соглашения о сотрудничестве, для выпуска технологического оборудования предприятия входят в производственные альянсы. Наша инженерная школа способна создавать новые продукты, которые отвечают всем современным требованиям. Подтверждение этому старт испытаниям газотурбинного двигателя ТМ16, который спроектировали и собрали на заводе "Тюменские моторостроители". На конкретных примерах мы показываем , как сейчас создаются успешные проекты с потенциалом вырасти до промышленного хаба федерального уровня, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.