Студент из Нефтеюганска попался на схеме с "Госуслугами" и чужими сим-картами

В Нефтеюганске сотрудники уголовного розыска и подразделения по борьбе с IT-преступлениями УМВД России по ХМАО – Югре вместе с городскими коллегами задержали 21-летнего студента местного университета. По версии полиции, молодой человек участвовал в схеме взлома аккаунтов на портале государственных услуг.

Молодой человек приобретал в гипермаркетах новые сим-карты, а затем передавал данные о них соучастнику, с которым общался в мессенджере. Тот регистрировал абонентские номера на третьих лиц без их ведома, используя, предположительно, незаконно полученные персональные сведения.

Далее студент, посредством активированных на чужие имена "симок", заходил в онлайн-кабинеты на портале государственных услуг. В этих учётных записях юноша проверял наличие у граждан всех имеющихся телефонов и банковских счетов, после чего передавал информацию подельнику для дальнейшего использования в противоправных целях.

Кроме того, с помощью тех же сим-карт и взломанных профилей молодой человек создавал новые аккаунты в различных сервисах, в том числе в мессенджерах и маркетплейсах. Данные для входа в них также предоставлял сообщнику.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии в квартире, где он живёт с матерью. Во время обыска у него изъяли смартфоны, планшет, сим-карты и другие предметы, которые изобличают его преступную деятельность. За участие в криминальной схеме он получил всего 10 000 рублей.

Фото - полиция Югры