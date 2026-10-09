В Тюмени пройдет Всероссийский конкурс этнического видеоконтента "МЫ"

С 11 по 14 октября в Тюмени в рамках XIII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" состоятся мероприятия IV Всероссийского конкурса этнического видеоконтента "МЫ". Проект приурочен к Году единства народов России

В этом году на конкурс поступило более 500 заявок, а в шорт-лист вошли свыше 100 видеоработ. Работы представлены в двух тематических направлениях — "Национальная идентичность" и "Межнациональное согласие". Авторы соревнуются в пяти номинациях: игровое/художественное видео, анимационное видео, видеорепортаж, видеоклип и документальное видео. Жюри отдельно оценивает работы любителей и профессионалов.

В программе конкурса — открытие, панельная дискуссия о кинопедагогике и этническом контенте, практическая съёмочная программа для 50 участников, показы конкурсных фильмов и церемония награждения победителей.

Конкурсные кинопоказы пройдут 13 октября в Молодёжном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а, Большой зал). Зрители увидят фильмы о традициях, истории и культуре народов России, о марийской культуре, о музыкальных традициях народов России, а также истории о национальной идентичности и культурном наследии. После сеансов предусмотрены обсуждения фильмов.

XIII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" пройдёт с 9 по 18 октября. В конкурсной и внеконкурсной программе фестиваля — 112 фильмов из 24 стран. Помимо международной программы и конкурса "МЫ", в рамках фестиваля состоится профессиональный IX Международный форум "Кинопедагогика". Впервые в истории фестиваля киноплощадками станут детские сады и школы — к событию присоединились 50 дошкольных учреждений и более 50 школ.