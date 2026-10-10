Расходы жителей Тюмени на непродовольственные товары достигли рекордного уровня

По данным Тюменьстата, тюменцы установили рекорд 2026 года, в августе потратив на непродовольственные товары 40 млрд 435,3 млн рублей. Предыдущий рекорд по непродовольственным товарам был в июле, когда общий чек составил 39 млрд 416,5 млн руб. Минимальный был в феврале – 28 млрд 66,5 млн руб.

В целом за восемь месяцев покупатели отдали за непродовольственные товары 273 млрд 487,4 млн рублей. Это значительно больше, чем траты на продукты, напитки и табачные изделия – 247 млрд 153,4 млн руб. Максимальная сумма в этом сегменте была в июле – 33 млрд 895,2 млн руб. В августе расходы немного снизились – 32 млрд 641,7 млн руб. Минимум также был в феврале – 26 млрд 866 млн руб.

В целом оборот розничной торговли в январе-августе составил 520 млрд 640,8 млн руб., в последний летний месяц – 73 млрд 77 млн руб., что чуть ниже июльских показателей, максимальных в 2026 году (73 млрд 311,6 млн руб.), - сообщает Вслух.ру.