Тюменцы получили более 766 тыс приглашений на работу с начала года

С января по сентябрь 2026 года работодатели Тюменской области сделали более 766 тыс. приглашений на работу, выяснили аналитики hh.ru. Причем чаще компании звали на работу женщин — 420,8 тыс. приглашений против 345,4 тыс. у мужчин.



В разрезе профессиональных сфер наибольшее количество приглашений получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов — 266,6 тыс. На втором месте — транспорт, логистика и перевозки (151,6 тыс.), далее следуют рабочий персонал (144,2 тыс.), домашний и обслуживающий персонал (132,7 тыс.) и розничная торговля (129,9 тыс.).



Топ-10 профсфер, куда чаще всего приглашали соискателей Тюменской области



Продажи, обслуживание клиентов

266,6 тыс.

Транспорт, логистика, перевозки

151,6 тыс.

Рабочий персонал

144,2 тыс.

Домашний, обслуживающий персонал

132,7 тыс.

Розничная торговля

129,9 тыс.

Административный персонал

82,7 тыс.

Строительство, недвижимость

73,7 тыс.

Производство, сервисное обслуживание

55,8 тыс.

Туризм, гостиницы, рестораны

47,5 тыс.

Информационные технологии

26,1 тыс.



"Чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям от 19 до 30 лет — 52,6 тыс. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет — 40,3 тыс., на третьем — 41–50 лет с 19,3 тыс. приглашений. При этом структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка. Например, молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее приглашают на рабочие специальности", — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.



Данные по стране показывают, что кандидатов 19–30 лет компании хотели бы видеть на должностях, связанных с продажами и обслуживанием клиентов (11,5 млн приглашений), розничной торговлей (5,2 млн) и в сфере домашнего и обслуживающего персонала (3,5 млн). В топ-5 профсфер в этой возрастной категории также вошли транспорт, логистика, перевозки (3,2 млн приглашений) и рабочий персонал (2,8 млн).



Более опытных соискателей 31–40 лет работодатели чаще всего приглашали на вакансии в сферах продаж и обслуживания клиентов (9,5 млн приглашений), рабочего персонала (3,1 млн), транспортной сферы (2,8 млн), розничной торговли (2,7 млн) и домашнего и обслуживающего персонала (2,1 млн).



Специалистов в возрасте 41–50 лет прежде всего звали в отделы продаж (3,2 млн), а также на вакансии рабочих (2,2 млн), сотрудников транспорта, логистики и перевозок (1,9 млн), на позиции домашнего и обслуживающего персонала (1,2 млн) и строителей (1,1 млн).



В региональном разрезе особенно часто соискатели в возрасте 19–30 лет и 31–40 лет получали приглашения от работодателей из Свердловской области — 984,3 тыс. и 613,5 тыс., соответственно, Челябинской области — 453,1 тыс. и 305 тыс., Тюменской области — 305,1 тыс. и 216,6 тыс., Ханты-Мансийского АО — Югры — 133,4 тыс. и 106,1 тыс., а также Курганской области — 43 тыс. и 28,3 тыс., соответственно.