Тюменский театр кукол стал лауреатом V Международного фестиваля "Мечта о полете"

Коллектив Тюменского театра кукол удостоен диплома лауреата в номинации "За актерскую искренность". В рамках фестиваля тюменцы представили спектакль "Мой снежный друг" (0+).



Фестиваль прошел в Кургане. В этом году проект приурочили к 85-летию местного театра кукол "Гулливера" и 150-летию Союза театральных деятелей России. Всего поступило более 40 заявок от театральных коллективов. Конкурсный отбор прошли 20 организаций.