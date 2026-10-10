Тюменский театр кукол стал лауреатом V Международного фестиваля "Мечта о полете"

09:06 10 октября 2026
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Коллектив Тюменского театра кукол удостоен диплома лауреата в номинации "За актерскую искренность". В рамках фестиваля тюменцы представили спектакль "Мой снежный друг" (0+).

Фестиваль прошел в Кургане. В этом году проект приурочили к 85-летию местного театра кукол "Гулливера" и 150-летию Союза театральных деятелей России. Всего поступило более 40 заявок от театральных коллективов. Конкурсный отбор прошли 20 организаций.

Теги: театры , фестивали
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