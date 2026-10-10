Бабл-ти рекламируют как полезную замену газировке и лёгкий перекус, но так ли это на самом деле

"Бабл-ти — не перекус, а десерт. В среднем в одной порции содержится 300–450 ккал. При ежедневном употреблении без изменения остального рациона это даст прибавку около 1–2 кг в месяц", — предупреждает диетолог Тюменского кардиоцентра Инна Вальц.

По словам эксперта, антиоксиданты-полифенолы в чае действительно есть, но их количество резко снижается при промышленной обработке и добавлении молока. В итоге микроскопическая польза полностью перекрывается огромным количеством сахара, которого в бабл-ти часто больше, чем в обычной газировке.

А знаменитые "джус-боллы" и шарики тапиоки, ставшие визитной карточкой бабл-ти, — это не просто десерт, а серьезная нагрузка на пищеварительную систему. Врачи фиксируют случаи, когда увлечение популярным напитком приводило к печальным последствиям.

"Тапиока — это крахмал из корня маниоки с сахаром. Зарегистрированы случаи кишечной непроходимости после ее употребления,но они связаны с тем, что шарики проглатывали целиком и в большом количестве", — отмечает Инна Вальц.

Особую осторожность специалист советует проявлять родителям. Из-за анатомических особенностей и небольшого диаметра кишечника детям такие напитки лучше ограничивать, - сообщает КП-Тюмень.