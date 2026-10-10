В Тюменской области готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц специалистам вне нефтяной отрасли

По данным Росстата, средняя зарплата в Тюменской области превышает 98,6 тысяч рублей. А некоторым специалистам готовы платить до 250 тысяч рублей. Данные размещены на портале "Работа в России" — федеральной государственной информационной системы Федеральной службы по труду и занятости. Именно с этой платформой взаимодействуют кадровые центры "Работа России" по всей стране, в том числе в Тюменской области.

В нашем регионе максимум смогут зарабатывать следующие специалисты:

косметик (специалист по косметическим услугам) - от 55 тыс. до 250 тыс. руб.;

электросварщик ручной сварки 6 разряда - от 50 тыс. до 250 тыс. руб.;

врач стоматолог-ортопед - от 38 тыс. до 250 тыс. руб..

От 83 тыс. до 240 тыс. руб. сможет получать врач анестезиолог-реаниматолог. От 204 тыс. до 226 тыс. - командиры отделения и стрелки.

Посмотреть вакансии на полную и краткосрочную занятость можно на сайте https://trudvsem.ru/. Для этого указать регион, профессию, определить схему поиска: по зарплате, новизне и т. д., - сообщает Вслух.ру.