Почему дергается веко: как на это влияют стресс, недосып, кофе и экраны

Заведующий отделением приема взрослого населения и глаукомы, врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера Светлана Шатских объяснила, почему глаз так странно себя ведет, и когда стоит обратиться к врачу.

На самом деле "дергается" не сам глаз, а круговая мышца века. Врачи называют это явление миокимией — непроизвольным мелким сокращением мышечных волокон. Спусковым крючком нередко становится именно стресс: эмоциональное напряжение буквально "перегружает" нервную систему, и та выдаёт такие телесные сигналы. Но одними нервами дело не ограничивается: к миокимии могут привести сразу несколько факторов, действующих в связке. Среди самых частых провокаторов — хроническая усталость, недосып, избыток кофеина и долгая нагрузка на глаза из-за экрана. Организм словно подаёт сигнал: "Я устал, мне нужна пауза".

В подавляющем большинстве случаев такое подёргивание не опасно. Оно не причиняет боли и обычно проходит само, как только организм получает передышку. Достаточно вернуть нормальный режим сна, снизить зрительную нагрузку и немного "сбавить обороты" с кофе и крепким чаем — и симптом постепенно исчезает.

Стресс способен влиять на глаза не только через подёргивания. На фоне длительного напряжения нередко появляются сухость, чувство тяжести и усталости в глазах, дискомфорт, а иногда — временное "затуманивание" зрения. Важно помнить: любые подобные проявления нельзя автоматически списывать исключительно на "нервы". За похожими симптомами могут скрываться и вполне конкретные офтальмологические проблемы, требующие профессиональной оценки, - сообщает КП-Тюмень.