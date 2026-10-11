Побелка деревьев помогает защитить сад, а не только придать ему ухоженный вид

Когда пора приступать к побелке деревьев, и как правильно это сделать, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Деревья белят, чтобы защитить дерево от морозобоин. Днем темная кора на солнце нагревается, ночью резко остывает - ткани трескаются. Белый цвет отражает солнечные лучи и сглаживает перепады.

При побелке частично гибнут вредители, которые могут зимовать в трещинах коры.

Также известковый состав работает как слабый антисептик, подавляя образование спор грибковых болезней.

Лучше всего в сухую погоду, пока температура держится около +5 градусов и нет дождей. Если побелить по сырой коре, слой быстро отвалится. Весеннюю побелку делают в марте–апреле (до начала сокодвижения), но она считается обновляющей: основная защита должна быть осенью.

Побелке подлежат все деревья возраста более 5 лет. Молодые саженцы не белим, поскольку у них очень нежная кора, может быть химический ожог. Лучше обмотайте ствол светлым нетканным материалом.

Перед началом побелки, необходимо очистить кору, в сухую погоду аккуратно снимите отслоившиеся куски, мох и лишайники деревянным скребком (не металлическим!). Под ней могут прятаться вредители и споры.

Далее осмотрите деревья на наличие ран. Мелкие трещины замажьте садовым варом или пастой (например, "РанНет").

После очистки опрыскайте ствол и скелетные ветви 1% раствором медного купороса либо бордоской жидкостью. Это снизит инфекционный фон.

Для побелки можно использовать готовую садовую краску. Это самый простой и надёжный вариант, в составе уже есть антисептик и прилипатель. Держится дольше извести, не смывается дождями, - сообщает АиФ-Тюмень.