"Коммунальный подарок" может оказаться платным: когда собственникам придется оплачивать уже полученную услугу

Эксперт по ЖКХ Денис Попов пояснил, почему не стоит преждевременно радоваться "коммунальному подарку" и когда собственникам придется оплатить полученную услугу.

Подобная картина складывается только в домах, где установлен общедомовой счетчик тепла. В отличие от нормативных домов, здесь расчет ведется исключительно по факту реального потребления ресурса. Данные со счетчика снимает управляющая организация ближе к концу расчетного месяца — точные сроки фиксируются в договоре ресурсоснабжения. Полученные сведения передаются поставщику тепла, который и рассчитывает итоговый платеж.

"Если показания ОДПУ сняли немного позже стандартного срока, начисление просто не успевает попасть в текущую платежку и автоматически переносится в квитанцию за следующий месяц, — разъясняет Денис Попов. — Сумма никуда не исчезнет и "подарком" не станет. Ее непременно выставят к оплате, но позже, - сообщает АиФ-Тюмень.