Тюменская художница воссоздала узоры традиционных наличников в зеркальной мозаике

Орнамент из стеклянной мозаики "Собирая свет" художницы Алисы Звонарёвой украсил клумбу возле жилого комплекса на ул. Червишевский тракт, 25. В основу орнамента легли растительные элементы традиционных тюменских наличников.

Алиса Звонарева сейчас учится в Екатеринбурге по специальности "Декоративное искусство", и это ее первая работа в городском пространстве. Девушка стала участницей проекта "Морфология улиц".

"Мы изначально хотели как-то украсить клумбу, поэтому искали разные форматы. Сильно нам приглянулось направление, связанное со стеклянной мозаикой. Мы подумали, что она будет интересно смотреться в разное время года, сочетаться с архитектурой жилого комплекса, классно интегрироваться в среду", - рассказала руководитель проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Основой эскиза стали растительные элементы тюменских наличников – листья, лоза и цветы, выложенные зеркальной мозаикой в авторском стиле. Объект вместе с художницей на лаборатории шесть дней собирали 43 тюменца. Длина работы составила 41,5 метра, поэтому монтаж занял 11 дней. В этом художнице помогали 13 волонтеров, - сообщает Тюменская линия.