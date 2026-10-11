Как постирать пуховик в домашних условиях, сохранив форму и объём наполнителя

Пуховики не обязательно сдать в химчистку, можно постирать и дома, если правильно выбрать режим и уделить внимание сушке.

Главная проблема – пух или другой наполнитель после намокания может собраться в плотные комки. Тюменская домохозяйка Екатерина Савина рассказала, как правильно вернуть внешний вид и свежесть любимой вещи.

Если машинная стирка изделия разрешена, застегните молнии и кнопки, освободите карманы, снимите мех и выверните куртку наизнанку. Сильные загрязнения на воротнике, манжетах и возле карманов можно заранее обработать небольшим количеством жидкого средства для стирки.



Обычно подходит деликатный режим при температуре около 30 градусов. Отжим лучше выставить умеренный – примерно 400-800 оборотов. Если в стиральной машине есть отдельный режим "Пуховик" или "Верхняя одежда", лучше выбрать его.

Для стирки желательно использовать жидкий гель. Обычный порошок может хуже выполаскиваться и оставлять разводы. Кондиционер для белья лучше не добавлять.

В барабан вместе с пуховиком можно положить специальные шарики для стирки. Они помогают наполнителю меньше сбиваться во время вращения барабана.

После окончания программы куртку нужно сразу расправить и аккуратно распределить наполнитель руками внутри каждой простеганной секции.

Сушить вещь лучше в хорошо проветриваемом помещении, вдали от горячей батареи и обогревателей, - сообщает Мегатюмень.