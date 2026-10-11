Молодые пациенты все чаще обращаются к врачам из-за болей в шее и онемения пальцев

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин считает, что популярный термин "текстовая шея" имеет обоснование.
"В нейтральном положении голова весит около 5 кг, но при каждом градусе наклона нагрузка на шейный отдел растет. При 60 градусах — это уже 27 кг. Такое давление приводит к перенапряжению мышц, смещению позвонков и со временем — к дегенеративным изменениям дисков", - рассказа врач.
У детей и подростков все чаще диагностируют воспаления сухожилий, вызванные однообразными движениями по экрану смартфона или джойстику. Ранее эти болезни считались возрастными, но теперь они стремительно "молодеют", - сообщает АиФ-Тюмень.
Эксперт предупреждает о серьезных последствиях для неокрепшего организма: "Однообразные движения большого пальца по экрану перегружают сухожилия и суставы. Развивается стенозирующий лигаментит — палец заклинивает в согнутом положении. У детей и подростков, чья костно-мышечная система еще формируется, это может привести к деформации суставов и хроническим болям".
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