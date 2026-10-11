Осенний влагозарядный полив: каким деревьям нужна вода перед зимой и в каком количестве

Если сентябрь и октябрь выдались сухими, деревьям и кустарникам может понадобиться влагозарядный полив. Его задача – хорошо увлажнить почву в зоне корней и помочь растениям легче перенести морозы. При этом поливать сад "по календарю" не стоит. Все зависит от количества осадков, типа почвы и ее влажности.

Даже после окончания активного роста растения продолжают терять влагу. Особенно чувствительны к ее недостатку молодые деревья, плодовые культуры и хвойники.

Хорошо увлажненная почва медленнее промерзает, а корни меньше страдают от зимнего иссушения. Главное – промочить землю на достаточную глубину, а не просто намочить верхний слой. Обычно его проводят после начала листопада, но до промерзания земли.

Если осень дождливая и почва остается влажной, дополнительный полив может не понадобиться. Осторожнее стоит быть и на тяжелых глинистых грунтах, где вода долго застаивается.

По мнению тюменской дачницы Светланы Ереминой, объем зависит от возраста растения, его размера и состояния почвы.

Ориентировочные нормы:

* молодая яблоня или груша – 40-60 литров;

* взрослое плодовое дерево – 70-150 литров;

* крупное старое дерево при сухой почве – до 150-200 литров;

* молодая вишня или слива – 30-50 литров;

* взрослые косточковые – около 60-100 литров;

* смородина, крыжовник и другие кустарники – примерно 20-50 литров;

* небольшие хвойные – около 30-50 литров, крупные – больше.

Не нужно выливать весь объем воды непосредственно возле ствола. У взрослого дерева значительная часть активных корней находится ближе к краю кроны, - сообщает Мегатюмень.