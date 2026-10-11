Оборот платных услуг населению в Тюменской области достиг рекордного уровня

По данным Тюменьстата, тюменцы заплатили рекордную сумму за платные услуги в августе. Общий чек составил 22 млрд 387,1 млн руб.

Августовский показатель немного превышает статистику за март (22 млрд 351,1 млн руб.). Минимум был в январе (19 млрд 859,6 млн руб.).

В целом за восемь месяцев граждане отдали за платные услуги 173 млрд 155,7 млн руб. "Вслух.ру" посчитал: исходя из численности населения каждый житель в среднем платил за услуги 13 тыс. 304,9 руб. в месяц.

По сравнению с тем же периодом 2025 года больше всего вырос оборот электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий – на 36,4%. На втором месте – услуги учреждений культуры (прирост на 26,9%). На третьем – услуги почтовой связи и курьерские (на 21,3%). В пятерке лидеров по динамике также бытовые (12%) и медицинские (9,4%) услуги, - сообщает Вслух.ру.