Осенний уход за розами: чем подкормить, когда обрезать и как укрыть от морозов

Опытная дачница Нина Щербакова рассказала, как помочь растениям пережить морозы.

Один из важных факторов зимостойкости привитых роз – подвой, подходящий для нашего климата. Поэтому посадочный материал лучше покупать в специализированных садовых центрах, где расскажут о происхождении растения. Корнесобственные (канадские) розы прекрасно зимуют без дополнительного укрытия.

Если цветок перекормлен азотом, иммунитет и зимостойкость будут слабыми. Чем старше растение, тем больше оно требует питания. Кроме корневых подкормок, нужно проводить внекорневые (по листу) и добавлять микроэлементы. Розы можно подкармливать каждые 7–10 дней в соответствии с этапом развития.



В период с 25 августа по 10 сентября в приствольный круг вносят комплексное удобрение Фертика осень. В сентябре удаляют все цветы и бутоны. В октябре, когда установятся стабильные заморозки (роза выдерживает до -7 °C), все стебли срезают на уровне 12–15 см. Это не касается плетистых и канадских роз. Затем растения засыпают сухим торфом и накрывают белым агрилом в несколько слоев – обязательно закрепить! – либо лапником. Можно использовать картонные коробки. Все мероприятия проводят в сухую погоду. При первом обильном снегопаде снег накидывают на розы.



Розы часто поражают пятнистости (серая, черная), мучнистая роса, реже – ржавчина. Причины: плохая погода, перекорм азотом, слабый иммунитет, неудачный грунт.

Для профилактики подкармливают калийными и фосфорными удобрениями, поддерживают иммуностимуляторами. Весной обрабатывают противогрибковыми препаратами (Скор, Топаз). Летом 1–2 раза в месяц проливают почву раствором Фитоспорина, осенью после цветения обрабатывают медьсодержащим препаратом (ХОМ, Абига-пик, Ордан). После срезки поздней осенью побеги и листву убирают и уничтожают, - сообщает Тюменская область сегодня.