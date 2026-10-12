Задержан тюменец, который хотел убить бармена из-за счета

В Тюмени полицейские задержали молодого человека, который угрожал ножом работнику бара. Об этом сообщили в городском УМВД.
В полицию обратился сотрудник гастробара на улице Республики. Он рассказал, что один из посетителей угрожал ему убийством. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы и задержали местного жителя 2001 года рождения.
Позже в отделе полиции выяснилось: парень пришёл в бар, какое-то время пил алкоголь. Потом бармен попросил его рассчитаться за заказы. Молодой человек разозлился и платить отказался. Началась ссора, во время которой посетитель достал нож и стал угрожать бармену расправой.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством" (часть 1 статьи 119 УК РФ). По этой статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
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