Задержан тюменец, который хотел убить бармена из-за счета

В Тюмени полицейские задержали молодого человека, который угрожал ножом работнику бара. Об этом сообщили в городском УМВД.

В полицию обратился сотрудник гастробара на улице Республики. Он рассказал, что один из посетителей угрожал ему убийством. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы и задержали местного жителя 2001 года рождения.

Позже в отделе полиции выяснилось: парень пришёл в бар, какое-то время пил алкоголь. Потом бармен попросил его рассчитаться за заказы. Молодой человек разозлился и платить отказался. Началась ссора, во время которой посетитель достал нож и стал угрожать бармену расправой.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством" (часть 1 статьи 119 УК РФ). По этой статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.