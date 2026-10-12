Федеральные трассы в Уральском федеральном округе готовы к зиме

К зиме подготовлено 1 288 единиц техники, в числе которых тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и комбинированные дорожные машины. Также при необходимости будет привлечен дополнительный транспорт.

"К технике, работающей на федеральных трассах ФКУ "Уралуправтодор", применяются строгие требования: она должна быть оснащена системой ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ", – рассказали в пресс-службе учреждения.

Для зимнего периода подготовлено более 196 тыс. м³ песка, более 108 тыс. тонн соли, более 398 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Фото - ФКУ "Уралуправтодор"