Федеральные трассы в Уральском федеральном округе готовы к зиме

10:30 12 октября 2026
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К зиме подготовлено 1 288 единиц техники, в числе которых тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и комбинированные дорожные машины. Также при необходимости будет привлечен дополнительный транспорт.

"К технике, работающей на федеральных трассах ФКУ "Уралуправтодор", применяются строгие требования: она должна быть оснащена системой ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ", – рассказали в пресс-службе учреждения.

Для зимнего периода подготовлено более 196 тыс. м³ песка, более 108 тыс. тонн соли, более 398 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Фото - ФКУ "Уралуправтодор"

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