Тюменский экспортный форум: новые горизонты для бизнеса

16 октября в Тюмени пройдет экспортный форум, который обещает стать важным событием для предпринимателей региона. В программе мероприятия запланированы пленарная сессия и ряд экспертных площадок, а также выставка компаний-экспортёров с статусом "Сделано в России". Участники смогут увидеть продукцию производителей кондитерских изделий, косметики, обуви и ремесленников.

Особое внимание на форуме будет уделено деловой игре "Прокладывая первые маршруты". Это уникальная симуляция, которая поможет участникам освоить процесс выхода на зарубежные рынки и заключения первых экспортных контрактов, принимая решения в условиях реальных бизнес-ситуаций.

Форум также станет отличной площадкой для нетворкинга, где соберутся ведущие компании-экспортёры региона. Участие в мероприятии бесплатное, подробности и регистрация доступны на сайте форума.