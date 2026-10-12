В Ноябрьске завершено расследование дела о коммерческом подкупе на 23 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Саратова.

Следком ЯНАО уточняет, что он обвиняется в коммерческом подкупе, совершённом в особо крупном размере. По версии следствия, с ноября 2022 по март 2025 года, будучи представителем строительной компании, он передал более 23 миллионов рублей сотруднику организации, занимающейся строительным контролем, с целью сокрытия нарушений при выполнении подрядных работ.

В результате действий следователей на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 24 миллионов рублей. Все необходимые следственные действия завершены, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.