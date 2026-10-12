Тюменские производители представят свою продукцию на Межрегиональной выставке АПК Уральского федерального округа

В МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 27 по 29 октября пройдет XVI выставка предприятий АПК Уральского федерального округа.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Концепция выставки — "От поля до прилавка": полный цикл от выращивания до готового продукта на полке. Около 200 экспонентов и не менее 4 000 специалистов отрасли соберутся на одной площадке.

Делегацию Тюменской области возглавит губернатор Александр Моор.

Тюменскую продукцию представят более 30 ведущих предприятий региона. Особое внимание уделено предприятиям-юбилярам: Ялуторовскому молочному комбинату, Агрохолдингу "Юбилейный", птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" и Абалакскому рыборазводному заводу.