Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области

Глава государства своим указом назначил:
▪️председателем Заводоуковского районного суда Марину Геннадьевну Белоголову
▪️председателем Ишимского городского суда Александра Александровича Бравлика
▪️судьями Ишимского городского суда
- Галина Алексеевна Келле
- Наталья Владимировна Носырева
▪️судьями Тюменского районного суда:
- Елена Яковлевна Брант
- Никита Анатольевич Николаев
▪️судьей Калининского районного суда г.Тюмени - Ольгу Михайловну Кавунник
▪️судьей Центрального районного суда г.Тюмени - Элеонору Александровну Хлебникову
▪️судьей Ярковского районного суда - Татьяну Вячеславовну Сметанину
▪️судьей Арбитражного суда Тюменской области назначена Евгения Александровна Кузьмина.
Срок полномочий - 6 лет.
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