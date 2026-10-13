Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области

10:49 13 октября 2026
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Глава государства своим указом назначил:

▪️председателем Заводоуковского районного суда Марину Геннадьевну Белоголову
▪️председателем Ишимского городского суда Александра Александровича Бравлика

▪️судьями Ишимского городского суда
- Галина Алексеевна Келле
- Наталья Владимировна Носырева

▪️судьями Тюменского районного суда:
- Елена Яковлевна Брант
- Никита Анатольевич Николаев

▪️судьей Калининского районного суда г.Тюмени - Ольгу Михайловну Кавунник
▪️судьей Центрального районного суда г.Тюмени - Элеонору Александровну Хлебникову
▪️судьей Ярковского районного суда - Татьяну Вячеславовну Сметанину

▪️судьей Арбитражного суда Тюменской области назначена Евгения Александровна Кузьмина.

Срок полномочий - 6 лет.

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