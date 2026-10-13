Цифровая медицина в действии: жители Тюменской области более 162 тысяч раз обратились к врачам через мессенджер МАКС

Система здравоохранения региона продолжает активную цифровизацию. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале, в 2026 году жители региона уже более 162 тысяч раз воспользовались медицинскими сервисами через мессенджер МАКС.

Главным цифровым помощником для пациентов стал чат-бот "Мое здоровье Тюменская область". Этот инструмент доказал свою востребованность в самых разных муниципалитетах региона.

Широкий спектр возможностей: функционал сервиса не ограничивается записью к участковым терапевтам, педиатрам или хирургам. Чат-бот успешно помогает жителям попасть на прием и к узкопрофильным специалистам, таким как фтизиатры или стоматологи.

Особое место в статистике обращений занимает телемедицина. Более трети всех запросов — свыше 57 тысяч случаев — приходятся на дистанционные консультации. Это позволяет жителям решать медицинские вопросы без визита в поликлинику:

получать медицинские справки; оформлять рецепты на препараты постоянного приема; закрывать больничные листы.

Александр Моор подчеркнул важность внедрения таких технологий для повышения качества жизни людей. Электронные сервисы делают медицинскую помощь доступнее и оперативнее для всех категорий граждан, независимо от их места проживания.

Он отметил, что работа по развитию цифровых инструментов в регионе продолжается в рамках национального проекта "Экономика данных".