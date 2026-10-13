В Тюмени рэкетир ждет суда за вымогательство 2 млн рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело о вымогательстве двух миллионов рублей

47-летний жителя Тюмени обвиняеется в вымогательстве и причинении вреда здоровью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 112 УК РФ.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2025 года обвиняемый под предлогом оказания покровительства в криминальном мире требовал от знакомого предпринимателя два миллиона рублей, угрожая насилием. В результате потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передавал деньги частями по 50-100 тысяч рублей. Кроме того, в июле 2025 года обвиняемый нанес побои другому потерпевшему, причинив ему вред средней тяжести.

Обвиняемый находится под стражей, дело будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени.