В Тюмени рэкетир ждет суда за вымогательство 2 млн рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело о вымогательстве двух миллионов рублей
47-летний жителя Тюмени обвиняеется в вымогательстве и причинении вреда здоровью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 112 УК РФ.
По версии следствия, с июля по сентябрь 2025 года обвиняемый под предлогом оказания покровительства в криминальном мире требовал от знакомого предпринимателя два миллиона рублей, угрожая насилием. В результате потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передавал деньги частями по 50-100 тысяч рублей. Кроме того, в июле 2025 года обвиняемый нанес побои другому потерпевшему, причинив ему вред средней тяжести.
Обвиняемый находится под стражей, дело будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru