Компенсация расходов на оплату ЖКУ льготникам Тюменской области будет предоставляться ежемесячно

С 1 января 2027 года изменится периодичность выплаты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей Тюменской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.
Механизм оформления и получения компенсации становится более удобным для людей. Теперь выплата будет предоставляться не ежеквартально, авансом на квартал вперед, а ежемесячно.
"Например, выплата за январь 2027 года придет в феврале 2027 года. При этом выплата компенсаций за декабрь будет осуществляться в декабре. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется ветеранам войны и труда, гражданам, имеющим инвалидность, многодетным малоимущим семьям и другим категориям. Расчет компенсации производится индивидуально, при увеличении тарифов размер компенсации увеличивается", – отметила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.
📌 В настоящее время компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 200 тысяч жителей Тюменской области из числа льготных категорий населения.
📌 Кроме того, более чем 26 тысячам льготников выплачивается компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт.
📌 Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают свыше 21 тысячи семей, у которых расходы на эти цели превышают 20 % совокупного дохода.
За консультацией по мерам поддержки в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг можно обратиться в Единой контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8-800-1-00000-1.
Подать заявление можно через МФЦ или портал госуслуг.
Подобрать возможные в той или иной жизненной ситуации меры поддержки можно через интернет-ресурс "Социальный навигатор Тюменской области".
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