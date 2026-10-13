В Тюменской области в 2026 году выросли объемы экспорта на 16%

В Тюменской области в 2026 году выросли объемы экспорта на 16%, среди международных партнеров региона лидерами являются Китай, Турция, страны СНГ, Вьетнам.

В пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Тюменскому экспортному форуму, который пройдет 16 октября. Директор департамента инвестполитики Тюменской области Александр Горлатов рассказал журналистам о предстоящем событии и развитии экспорта в регионе.

💬 "Форум проводится в восьмой раз. В этом году к нам приедут коллеги из Китая, Республики Таджикистан, Грузии. Организовано несколько тематических секций. В первую очередь это площадка, где можно решить свои вопросы и найти новых партнеров", - отметил Александр Горлатов.

Среди почетных гостей форума:

🔹 директор департамента Минпромторга России;

🔹 представитель Российского экспортного центра;

🔹 вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ;

🔹 представитель Союза китайских предпринимателей.

Руководитель регионального департамента инвестполитики подчеркнул, что несмотря на ограничения и внешнее давление, экспорт в регионе развивается динамично - за 6 месяцев 2026 года товарооборот вырос на 14%, а экспорт - на 16%.