Встреча в честь Дня предпринимательства прошла в Штабе общественной поддержки Тюменской области

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Штабе общественной поддержки Тюменской области состоялась торжественная встреча, приуроченная к Дню российского предпринимательства.

Это событие стало важным поводом поблагодарить тех, кто в непростые для страны времена проявляет высокую гражданскую ответственность и подлинный патриотизм. В центре внимания оказались предприниматели, которые на протяжении последних лет оказывают неоценимую помощь военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям.

Особым моментом церемонии стало вручение благодарственного письма председателю комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса Общественной палаты региона Сергею Линкевичу. Награду вручил депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров, отметив личный вклад Сергея и его активную жизненную позицию.

"Моя гражданская позиция сегодня - не быть в стороне. И, конечно же, организация гуманитарной помощи, включающая продовольствие и материальную поддержку, по мере возможностей осуществляется", — отметил Сергей Линкевич.

Прошедшее мероприятие стало очередным подтверждением того, что тюменское предпринимательское сообщество — это сплоченная сила. Сегодня бизнес региона не только строит экономику и создает рабочие места, но и берет на себя решение важнейших социальных и гуманитарных задач.