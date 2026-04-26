Мастера рассказали, почему бьюти-услуги больше не считаются лёгким бизнесом

Индустрия красоты переживает трансформацию. Сегодня миф о "легких деньгах" в этой сфере разрушен. Так считают сразу несколько мастеров отрасли. Вот мнения специалистов.

– В апреле и марте было меньше клиентов, – говорит владелица студия красоты "Ledi A" Айгуль Башкинцева. – Есть тренд на то, что люди снимают гель и ресницы – кому-то приелось, кто-то переходит на естественный образ. Есть те, кто делает ресницы и маникюры с педикюрами только к отпуску или праздникам. В то же время поток новых клиентов всегда есть. Это те, кто никогда не наращивал ресницы, давно не делали гель-лак и не оформляли брови.

У каждой сотрудницы в офисе, скорее всего, будет свой мастер или это будут те, кто находятся в шаговой доступности от самого офиса (чтобы делать процедуры в обеденный перерыв или после трудового дня).

Светлана Гришкина, основатель и генеральный директор российского бренда профессиональной косметики для массажа и спа Thai Traditions, уверена, что рынок красоты перенасыщен: растет число салонов и частных мастеров.

По ее наблюдениям, низкий порог входа на рынок привел к тому, что в одном районе может работать пять салонов вместо одного, но выживают далеко не все. Клиент стал экономить: спрос на сложный дизайн и наращивание упал, в тренде натуральность и базовый уход, - сообщает Тюменская область сегодня. Потребители уходят к самозанятым мастерам с более низким чеком или сокращают число визитов. При этом себестоимость услуг выросла на четверть: материалы подорожали в разы, аренда и налоги давят на бизнес. Налоговая реформа 2026 года увеличила издержки еще на 20–50%, а поднимать цены дальше рискованно – можно потерять клиентов.

В мастера сходятся в одном: нужно развивать личный бренд и качественно делать свою работу. Тогда базу клиентов удерживать будет проще.

– Выживают те, кто умеет управлять издержками и строить личный бренд. Мастера все чаще уходят из салонов на дом. Приходится осваивать маркетинг, соцсети и CRM. Рынок движется к самозанятости, салоны трансформируются в пространства с арендой кресел. Главный совет новичкам: инвестируйте в образование и личный бренд, - говорит Светлана.