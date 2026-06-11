Пенсионера из Югры спасли тюменские онкологи

09:40 11 июня 2026
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Специалисты Медицинского города успешно прооперировали 86-летнего пациента из Ханты-Мансийского автономного округа. У мужчины диагностировали онкологическое заболевание сразу в двух органах: высокоагрессивный рак мочевого пузыря 1-й стадии, занимавший до 80% слизистой, и рак предстательной железы 2-й стадии.

Сочетание злокачественных новообразований, возраст пациента и сопутствующие патологии делали хирургическое вмешательство крайне рискованным, отметил врач-онколог отделения онкоурологии Артем Кельн. Однако после беседы с пациентом и его сыном, было принято решение о проведении операции. 

Артем Кельн:

Несмотря на высокие риски сердечно-сосудистых осложнений и благодаря нашим анестезиологам-реаниматологам, многочасовая операция прошла успешно. В дальнейшем пациент прошел послеоперационное восстановление и реабилитацию в нашем центре.

Пациента полностью избавили от онкологического заболевания. Дополнительная терапия не потребовалась. Сегодня пенсионер находится под наблюдением специалистов по месту жительства. 

11 июня отмечается Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. В 2025 году в Тюменской области заболевание диагностировали у 833 жителей.

Теги: медицина , онкология
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