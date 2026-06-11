Вплоть до уголовного дела. Суды стали чаще наказывать за обман при банкротстве

Банкротство помогает людям, которые оказались в долговом тупике и уже не могут справиться с ситуацией через рассрочку, реструктуризацию или другие договоренности с банками. Однако процедурой стали всё чаще злоупотреблять. Во многом это происходит из-за активности "раздолжнителей", которые предлагают банкротство как простой и быстрый способ списать любые долги, но не всегда предупреждают клиентов о последствиях, например, что придётся выставить на торги своё имущество, а иногда и имущество родных и близких.

Число банкротств продолжает расти, одновременно суды стали строже оценивать поведение заёмщиков: если выяснится, что человек действовал нечестно, суд не освободит его от долгов, даже если должник уже получил статус банкрота.

Один из таких случаев произошёл на Урале. Мужчина за два дня оформил десять кредитов в разных банках. В заявках он указал доход 90 тыс. и 120 тыс. рублей, хотя фактически зарабатывал около 59-ти.

Полученные деньги мужчина сразу снял, а по кредитам сделал только несколько ежемесячных платежей. Спустя восемь месяцев после оформления займов уралец подал на банкротство. Такая последовательность вызвала вопросы у кредиторов, банки обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. У заёмщика параллельно шла процедура банкротства. Всё закончилось тем, что мужчину признали банкротом, но от долгов его не освободили, потому что суд установил, что должник специально для банкротства нарастил кредитную нагрузку, а рассчитываться с банками и не собирался.

Проверке добросовестности людей, которые проходят или прошли процедуру банкротства, сейчас уделяется много внимания. Как минимум — должнику могут отказать в освобождении от долгов, как максимум — привлечь к уголовной ответственности. Это позволит снизить количество злоупотреблений и защитить тех, для кого банкротство — последний шанс решить финансовые трудности.