Мемориал героям специальной военной операции открыли в Тобольске

Мемориал героям специальной военной операции открыли в Тобольске, в церемонии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Площадь Победы долгие годы хранила имена героев Великой Отечественной — и вот её верным продолжением стал мемориал Героям СВО. Вглядитесь в него — это идущий по дороге солдат. Его мужественное лицо спокойно. Перед нами воин-победитель, и он идёт домой. Это собирательный образ защитника Отечества. Застывший в бронзе, он навсегда останется напоминанием: когда Родина зовёт, сыны отвечают. Отвечали тогда — отвечают и сейчас", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин.