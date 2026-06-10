Каждый пятый россиянин не знает, за что может оформить налоговый вычет

Только каждый четвертый россиянин ежегодно подает документы на налоговый вычет, а каждый пятый не знает, за какие услуги его можно получить. Такие данные получили в ВТБ в ходе мартовского опроса 1500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть респондентов готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.

По данным исследования, 25% россиян оформляют налоговый вычет ежегодно. В Уральском федеральном округе этот показатель выше — 31%. Еще 35% подает документы эпизодически – в основном после значительных трат, таких как покупка недвижимости или лечение. При этом 28% пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность.

Наиболее востребованные категории вычетов – лечение. Расходы на эти услуги возвращали с помощью налогового вычета 36% опрошенных. Почти столько же россиян оформляли вычет при покупке недвижимости (34%). Далее следуют обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%). Региональные приоритеты, по данным ВТБ, отличаются.

В Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение, в Северо-Западном и Северо-Кавказском – за недвижимость, Урал – за инвестиции и образование, Москва и Московская область – за спорт, а Дальний Восток – за благотворительность.

Среди ключевых барьеров получения налогового вычета россияне называют недостаток информации: 22% не знают, за какие услуги можно получить вычет. Еще 19% не хватает времени на сбор документов, а 16% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов.

Интерес россиян к цифровым решениям для подачи документов на получение налогового вычета растет. Банки уже предлагают подобные решения. Треть опрошенных готовы воспользоваться такими сервисами при условии экономии времени, 20% – если сервис будет напоминать о подаче документов, еще 10% – если документы будут предварительно проверяться специалистами.