Общественники региона провели выездное заседание в Ишиме

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Состоялось выездное заседание комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса Общественной палаты Тюменской области. Площадкой стал Ишим – город с мощными промышленными традициями. В составе делегации участвовали заместитель председателя комиссии Алексей Комов, члены комиссии Ольга Езикеева, Александр Поливанов, Василий Такунцев, а также куратор от аппарата Общественной палаты региона Татьяна Куминова.

Мероприятие прошло в формате круглого стола на тему "Развитие промышленного потенциала территорий. Инструменты строительно-индустриального кластера", организованного Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Вместе с представителями Единой инвестиционной команды и местными предпринимателями участники обсудили, как сделать так, чтобы господдержка доходила до реального сектора и давала результат.

Алексей Веренчук, первый заместитель главы Ишима, подчеркнул: "Ишим исторически был территорией тяжёлой промышленности. Сегодня активно развивается пищевая промышленность. Мы системно работаем над созданием условий для реализации промышленных проектов". Эти слова стали отправной точкой для откровенного разговора.

Ольга Езикеева, президент Союза ТПП ТО, чётко обозначила: промышленность – фундамент экономики. Если она развивается, растёт всё: торговля, услуги, социальная сфера. А ТПП выступает навигатором – помогает получить поддержку, выйти на экспорт, найти партнёров.

Своими темами поделились спикеры:

* Юлия Ахметова (вице-президент ТПП, гендиректор Строительно-индустриального кластера) – о льготных займах ФРП и реальном опыте их получения.

* Герман Прочный (начальник управления промышленности департамента инвестполитики) – о действующих мерах господдержки.

* Антон Ермолаев (гендиректор Агентства инфраструктурного развития) – о возможностях Ишимского агро-индустриального парка.

Алексей Комов, заместитель председателя комиссии по экономике ОП ТО, подробно рассказал о государственных мерах поддержки предпринимательства: "Наша комиссия постоянно держит эту тему на контроле, потому что бизнесу нужны не просто льготы на бумаге, а работающие инструменты".

Отдельно отметили предприятие, которое доказало: механизмы работают. Участники круглого стола посетили АО "Ишимский механический завод" – оно получило займ Фонда развития промышленности при поддержке Единой инвестиционной команды. Увидели своими глазами современное оборудование и результаты модернизации. Лучшие практики нужно тиражировать – это один из главных выводов.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение предприятий за вклад в развитие внешнеэкономической деятельности: благодарности от ТПП ТО получили "Аминосиб", "Слада", "Флекспром" и "Индорс".

Итог заседания комиссии ОП ТО: регулярные выезды в муниципалитеты – не просто формат, а необходимость. Чтобы слышать запросы напрямую, видеть реальные кейсы и помогать выстраивать диалог между бизнесом и властью. Продолжаем работать.