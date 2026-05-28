Курьерами в Яндекс Лавке в Тюмени смогут работать люди с нарушением слуха

Доставлять заказы в Тюмени смогут глухие и слабослышащие курьеры, для этого Яндекс Лавка адаптировала процессы подключения к сервису и обучения, в приложение для партнёров добавлены специальные функции, сообщили в пресс-службе Яндекса.

Чтобы глухим и слабослышащим партнёрам было комфортно, их общение с сервисом будет проходить в текстовых чатах. В приложении в профилях глухих или слабослышащих партнёров звуковые оповещения дублируются вибрацией — так курьер точно не пропустит уведомление. Там же появился пошаговый текстовый гид по работе с сервисом. Пользователей также уведомят о том, что заказ привезёт курьер с особенностями слуха и общаться с ним можно в чате.

"Яндекс активно привлекает к сотрудничеству людей с особенностями здоровья. В штате компании более тысячи сотрудников с инвалидностью, и свыше пяти тысяч человек с особенностями здоровья сотрудничают с сервисами Яндекса как партнёры: выполняют поездки в Такси, доставляют заказы в Доставке и Еде, а также выкладывают товар и собирают заказы в дарксторах Лавки", - прокомментировали новость в Яндексе.