В Тюменской области, Югре и на Ямале на выборах-2026 не будет электронного голосования

13:56 28 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На сентябрьских выборах депутатов в Госдуму и Тюменскую областную думу жители Тюменской области, Югры и Ямала будут голосовать в традиционном формате, с походом на избирательные участки - проводить электронное голосование не планируется, в наших субъектах РФ пока нет таких технических возможностей, заявил на заседании Тюменской облдумы председатель Избиркома Игорь Халин.

Также Халин добавил, что, предварительно, выборы в Тюменской области будут трехдневными - 18, 19 и 20 сентября.

Теги: Игорь Халин , выборы , голосование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026