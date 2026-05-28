В Тюменской области, Югре и на Ямале на выборах-2026 не будет электронного голосования

На сентябрьских выборах депутатов в Госдуму и Тюменскую областную думу жители Тюменской области, Югры и Ямала будут голосовать в традиционном формате, с походом на избирательные участки - проводить электронное голосование не планируется, в наших субъектах РФ пока нет таких технических возможностей, заявил на заседании Тюменской облдумы председатель Избиркома Игорь Халин.
Также Халин добавил, что, предварительно, выборы в Тюменской области будут трехдневными - 18, 19 и 20 сентября.
