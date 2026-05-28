Волонтерский центр Тюменской облдумы готовит к отправке в зону СВО очередной гумгруз

Волонтерский центр Тюменской областной думы "От сердца к сердцу" готовит к отправке в зону СВО 15-й гуманитарный груз, в него войдут в том числе квадроцикл и квадрокоптер.

"Ребята из наших боевых подразделений обратились с просьбой о приобретении дополнительной техники. На личные средства депутатов приобрели квадроцикл и квадрокоптер, уверен, они помогут нашим военнослужащим в выполнении поставленных задач и уже в ближайшее время отправится на передовую. Традиционно передаем маскировочные сети, перевязочные наборы, носилки-волокуши, 3D-детали, которые изготавливают сотрудники регионального парламента", - сообщил председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов.

Сайфитдинов отметил, что каждый гуманитарный груз формируется в прямом взаимодействии с военнослужащими. Такая связь позволяет оперативно реагировать на запросы подразделений и направлять именно то, что сегодня необходимо военослужащим на передовой.