Моор: 22 тысячи тюменцев получают высокотехнологичную медпомощь

Порядка 22 000 жителей Тюменской области получают высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе, собьщил губернатор Александр Моор. О развитии инфраструктуры здравоохранения в 2025 году он рассказал, выступая с отчетом перед депутатами Тюменской областной думы.

На базе областной больницы №23 (Ялуторовск) открыт Региональный сосудистый центр.

Открыто 19 ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 2 модульные поликлиники - в Тобольске и Тюмени.

Завершено строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинский.

Проведен капитальный ремонт на 13 объектах здравоохранения.

Открыто 5 женских консультаций.