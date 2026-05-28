Моор: 22 тысячи тюменцев получают высокотехнологичную медпомощь

Порядка 22 000 жителей Тюменской области получают высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе, собьщил губернатор Александр Моор. О развитии инфраструктуры здравоохранения в 2025 году он рассказал, выступая с отчетом перед депутатами Тюменской областной думы.
На базе областной больницы №23 (Ялуторовск) открыт Региональный сосудистый центр.
Открыто 19 ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 2 модульные поликлиники - в Тобольске и Тюмени.
Завершено строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинский.
Проведен капитальный ремонт на 13 объектах здравоохранения.
Открыто 5 женских консультаций.
