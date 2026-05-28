Завод по глубокой переработке гороха в Тюменской области планируют запустить до конца 2026 года

Строительство завода по глубокой переработке гороха "ПротеинСиб" близится к завершению, его запуск может состояться в третьем квартале 2026 года, пишут "Тюменские известия" со ссылкой на. руководство агрохолдинга "Юбилейный"
Запуск уникального завода позволит Тюменской области создать кластер инновационного направления по глубокой переработке зернобобовых в Ишимском округе, где у агрохолдинга "Юбилейный" уже действует завод "АминоСиб" по глубокой переработке пшеницы. Будущее предприятие включает три ключевых технологических звена: мельницу для очистки и измельчения сырья, цех мокрого процесса для разделения гороха на фракции и цех сушки и упаковки.
"До старта большой работы остались считаные месяцы — запуск назначен на третий квартал 2026 года, С вводом предприятия в эксплуатацию в Ишиме будет дополнительно создано порядка 200 рабочих мест", - цититует слова генерального директора агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова издание.
По мнению Мамонтова, запуск "ПротеинСиба" — это новый шаг в масштабной трансформации сельского хозяйства, а также открытие для Тюменской области принципиально новых экспортных горизонтов.
Основной конечный продукт нового завода — изолят горохового белка, высококонцентрированный белок с чистотой 85% — может конкурировать с соевым и пшеничным изолятами, така как не модифицирован как соевый и не содержит глютен как пшеничный. К тому же спрос на него постоянно повышается в связи с ростом популярности здорового образа жизни и функционального питания на базе растительного "мяса".
На данный момент гороховый изолят в промышленных масштабах производится только в США и Китае. Россия станет третьей страной в этом списке благодаря новому заводу.
Мощность "ПротеинСиба" — до 70 тысяч тонн переработанного сырья в год — это 5,5 процента от общемирового производства продуктов глубокой переработки гороха. При этом до 50 процентов общего объема продукции планируется направлять на экспорт.
