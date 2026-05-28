Цифровые сделки для покупки автомобилей с пробегом запускает Сбер

Сбер первым на рынке запускает цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом — прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Новый сервис Сбера объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе – в нём защищён не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора. Уже состоялась первая сделка, совсем скоро сервис станет доступен всем клиентам.

Процесс покупки состоит всего из нескольких кликов. Покупатель указывает в разделе "Кредиты" информацию о выбранном авто, машина проходит автоматическую проверку по базам данных на предмет обременений, арестов и залогов. Затем покупатель подбирает оптимальные для себя параметры автокредита и оформляет его. Продавец, в свою очередь, присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи, шаблон которого автоматически формируется в СберБанк Онлайн, получает деньги.

Финансовая и юридическая надёжность сделки гарантированы Сбером: от проверки автомобиля с помощью технологий анализа данных и подготовки документов по сделке до расчётов и автоматического оформления залога. На этапе подбора доступна дополнительная экспертиза от сервиса СберАвто. При желании покупатель может заказать поиск автомобиля под свой бюджет и потребности, выездную диагностику и осмотр выбранной машины (в том числе в другом городе), а также оформить продлённую гарантию, страховку и сервисы помощи на дороге.

На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке машины в кредит. Поскольку автомобиль проходит строгую проверку и становится обеспечением по кредиту, то банк может предложить более выгодные условия финансирования. Позже в том же цифровом процессе можно будет оформить покупку за собственные средства – с официальным оформлением отношений сторон сделки, проверкой авто на обременения и безопасным переводом средств.

Для проведения сделки нужно, чтобы и покупатель, и продавец были клиентами Сбера, а продавец — подтверждённым владельцем автомобиля. Это гарантирует чистоту расчётов и безопасность перехода прав собственности. Сейчас клиентами Сбера являются уже 110 млн человек.